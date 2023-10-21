В Острожской академии обсудили польско-украинские отношения и солидарность народов

Организаторы отмечают, что данная конференция стала первой с момента полномасштабного российского вторжения в Украину встречей историков, политологов, журналистов и политиков двух народов, которая проходила на высоком уровне.

Цель мероприятия – осуществить глубокую рефлексию над польско-украинскими взаимоотношениями, провести анализ их исторических аспектов, а также осмыслить уроки, которые мы должны вынести из истории и определить перспективы на будущее в ситуации углубления сотрудничества, взаимопонимания и поддержки.

Анна Валентинович, которой посвятили конференцию – деятель польского сопротивления, активистка "Солидарности" и уроженка Ривненщины.

"Я уверен, что кто бы ни пытался бросить яблоко раздора между нашими двумя народами - этого не будет никогда", - подчеркнул ректор Национального университета "Острожская академия" (НаУОА) Игорь Пасечник на открытии конференции.

Жизни и деятельности Анны Валентинович была посвящена первая сессия конференции. Во время нее выступал Ян Караджей, сын активного деятеля движения "Солидарность" в Польше Януш Валентинович, журналистка Валентина Романюк, историк, дипломат, в прошлом консул Республики Польша в России и Украине Кшиштоф Яблонка, учительница, общественный деятель, племянница Анны Валентинович Татьяна Барцицкая.

Во время второй сессии выступали: народный депутат Украины Николай Княжицкий (через Zoom), журналист, в прошлом редактор ежегодника "Солидарности" Анджей Гельберг (через Zoom), заместитель председателя Ривненской облгосадминистрации Сергей Гемберг, проректор НаУОА Дмитрий Шевчук, украинский политолог, историк, журналист директор Института мировой политики Евгений Магда, профессор НаУОА Андрей Смирнов.

В конференции также приняла участие главная продюсер Еспресо Анастасия Равва.

"Мы на Еспресо освещали польские темы еще до того, как это стало мейнстримом. Наш канал родился в первые дни Революции Достоинства, и одна из главных наших ценностей - это европейский вектор развития Украины, нам всегда было понятно, где наши настоящие друзья и братья", – подчеркнула Анастасия Равва.

На конференции обсудили украинско-польские отношения, в частности, ситуацию в Польше после парламентских выборов; помощь Польши после начала широкомасштабного вторжения врага в Украину; материальную и моральную поддержку поляков украинцам; политические, исторические и философские аспекты солидарности; польско-украинское примирение в конце ХХ века и в начале этого (на примере жизни и деятельности профессора Богдана Осадчука).