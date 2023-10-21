Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Ровенщина В Острожской академии обсудили польско-украинские отношения и солидарность народов

В Острожской академии обсудили польско-украинские отношения и солидарность народов

21 октября, 2023 суббота
17:33
Ровенщина

19-20 октября в Национальном университете "Острожская академия" состоялась польско-украинская конференция "Солидарность народов", посвященная деятелю польского сопротивления Анне Валентинович и польско-украинским отношениям

Организаторы отмечают, что данная конференция стала первой с момента полномасштабного российского вторжения в Украину встречей историков, политологов, журналистов и политиков двух народов, которая проходила на высоком уровне.

Цель мероприятия – осуществить глубокую рефлексию над польско-украинскими взаимоотношениями, провести анализ их исторических аспектов, а также осмыслить уроки, которые мы должны вынести из истории и определить перспективы на будущее в ситуации углубления сотрудничества, взаимопонимания и поддержки.

Анна Валентинович, которой посвятили конференцию – деятель польского сопротивления, активистка "Солидарности" и уроженка Ривненщины.

"Я уверен, что кто бы ни пытался бросить яблоко раздора между нашими двумя народами - этого не будет никогда", - подчеркнул ректор Национального университета "Острожская академия" (НаУОА) Игорь Пасечник на открытии конференции.

Жизни и деятельности Анны Валентинович была посвящена первая сессия конференции. Во время нее выступал Ян Караджей, сын активного деятеля движения "Солидарность" в Польше Януш Валентинович, журналистка Валентина Романюк, историк, дипломат, в прошлом консул Республики Польша в России и Украине Кшиштоф Яблонка, учительница, общественный деятель, племянница Анны Валентинович Татьяна Барцицкая.

Во время второй сессии выступали: народный депутат Украины Николай Княжицкий (через Zoom), журналист, в прошлом редактор ежегодника "Солидарности" Анджей Гельберг (через Zoom), заместитель председателя Ривненской облгосадминистрации Сергей Гемберг, проректор НаУОА Дмитрий Шевчук, украинский политолог, историк, журналист директор Института мировой политики Евгений Магда, профессор НаУОА Андрей Смирнов.

В конференции также приняла участие главная продюсер Еспресо Анастасия Равва.

"Мы на Еспресо освещали польские темы еще до того, как это стало мейнстримом. Наш канал родился в первые дни Революции Достоинства, и одна из главных наших ценностей - это европейский вектор развития Украины, нам всегда было понятно, где наши настоящие друзья и братья", – подчеркнула Анастасия Равва.

На конференции обсудили украинско-польские отношения, в частности, ситуацию в Польше после парламентских выборов; помощь Польши после начала широкомасштабного вторжения врага в Украину; материальную и моральную поддержку поляков украинцам; политические, исторические и философские аспекты солидарности; польско-украинское примирение в конце ХХ века и в начале этого (на примере жизни и деятельности профессора Богдана Осадчука).

Культура
Польша
образование
Читайте также:
Карта. ATACMS
20 октября, 2023 пятница
В Defense Express назвали главную задачу Atacms на поле боя
Сергій Наєв
20 октября, 2023 пятница
Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе
Україна Японія
21 октября, 2023 суббота
Япония запускает новую программу поддержки беженцев из Украины
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
18:45
Российские военные
На Авдеевском направлении российские солдаты роют тоннели к позициям ВСУ
18:45
Магомед Мусаев на фоне московского Кремля
Россиянин Мусаев стал теневым владельцем всего Forbes, - Washington Post
18:30
Эксклюзив
Военный эксперт Грант спрогнозировал, как долго может продолжаться российская атака на Украину
18:16
Эксклюзив
Если россияне смогут взять Авдеевку, то будут двигаться в направлении оккупации всей Донбасса, - военный эксперт Киричевский
18:15
Ваучеры на обучение от государства: более 15 тыс. украинцев смогут бесплатно получить образование, из них более 3 тыс. ВПЛ
18:08
Федеральный прокурор Швейцарии расследует вероятное финансирование ХАМАСа со стороны скрытых источников в стране
18:02
OPINION
Почему я так переживаю за ПЭПов
17:23
Обновлено
"Брусчатка никого не спасет": в Киеве, Одессе, Днепре и Черкассахпод стенами городских администраций прошли акции протеста
17:16
флаг России
Россия расторгла соглашение с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству
17:13
В шестой раз за неделю: посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали из-за сообщения о минировании
16:50
Украина Турция
Зеленский обсудил с Эрдоганом следующий раунд переговоров по Формуле мира
16:45
Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины
16:40
Эксклюзив
Верховный суд Украины
Общественная деятельница Федорив объяснила угрозу новых законопроектов по контролю высшего органа судебной власти Украины
16:31
Чехия Украина
РФ вызвала временного поверенного в делах Чехии в ответ на активную позицию страны по поддержке Украины
16:12
Алексей Данилов
Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
16:05
OPINION
Страшно бывает потом. В конце кино
15:38
Россияне заявили о работе ПВО над Ростовской областью
15:37
OPINION
Николай Княжицкий
Принятый в первом чтении закон – против русской церкви, хотя только на бумаге
15:35
Эксклюзив
Наступление противника идет по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км, – военный эксперт Снегирев
15:30
Минздрав Палестины заявил, что количество погибших в Газе возросло до 4385
15:25
Обзор
Борьба Украины за Евро-2024, новый тренер "Шахтера" и намеки Усика об окончании карьеры: обзор украинского спорта за неделю
15:23
Норвегия выделит около $1,1 млн администрации ООН по вопросам помощи и реабилитации на их работу в Газе
15:09
Обновлено
Ради развлечения залезли на вагон: на Одесчине в результате удара током погиб подросток, еще один получил ожоги
15:06
Финляндия подозревает контейнеровоз из Китая в повреждении газопровода, ведущего в Эстонию
14:57
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы: местные видят черный дым
14:44
Враг обстрелял громаду на Херсонщине: ранен местный житель
14:43
Многие люди без иммунитета: в Минздраве рассказали, как защититься от кори
14:41
Боевики ХАМАСа держат в заложниках 210 человек
14:25
На Харьковщине начался отопительный сезон, но россияне атакуют критическую инфраструктуру области
14:24
Россияне ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине: погиб человек
14:24
Каждая пятая ракета ХАМАС падает на сектор Газы, - ЦАХАЛ
14:17
Эксклюзив
Пекин не заинтересован в провоцировании второй точки кипения: политик Чех об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке
14:03
"Надеюсь, что Израиль перестанет существовать": турецкий политик из партии Эрдогана заявил, что молится за Гитлера
14:00
OPINION
МВФ существенно улучшил прогноз экономического роста Украины
13:59
Не зерном единым: украинские металлурги стремятся возобновить экспорт морскими путями
13:51
"Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны": глава КМВА Попко о защите неба над Киевом
13:49
Деньги
Более 5,6 млрд грн в октябре направлено на выплаты для ВПЛ
13:39
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне
13:18
Инфографика
Курс валют на 21 октября: сколько стоят евро и доллар
13:08
У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв: полиция задержала выходцев из Сирии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV