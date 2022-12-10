Онлайн-трансляцию церемонии опубликовали на YouTube канале Nobel Prize.

В этом году награждали лауреатов из Украины, России и Беларуси – украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", российскую организацию "Мемориал" и беларусского правозащитника Алеся Беляцкого.

Александра Матвийчук, глава "Центра гражданских свобод", использовала свою субботнюю речь, чтобы заявить: в этот момент истории у Украины единственный способ обеспечить справедливый и крепкий мир – это бороться.

"Мы получили Нобелевскую премию мира во время войны, которую начала Россия. Эта война длится уже 8 лет, 9 месяцев и 21 день", - заявила она.

Матвийчук добавила, что мир долго закрывал глаза на российские преступления в разных странах.

"Россия поверила, что может делать все, что захочет. Теперь Россия стремится сломить сопротивление и оккупировать Украину через умышленное причинение боли гражданскому населению. Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и стремление насильно возродить прежнюю империю", – добавила она.

На церемонии Берит Рейс-Андерсен, глава Норвежского Нобелевского комитета, отметила, что "мир нуждается в тех замечательных личностях и группах людей, которые ценой великих личных жертв противостоят агрессии во имя демократии, прав человека и мира".

В Офисе президента заявили, что премию получили представители стран, напавших на Украину, а их правозащитные организации так и не смогли организовать движения против войны.

25 октября пресс-служба Нобелевского комитета заявила, что из-за вторжения России в Украину послов РФ и Беларуси решили не приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии. Как объяснение своего поступка организаторы отмечают, что Нобелевская премия основана на уважении науки, культуры, гуманизма и интернационализма.

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