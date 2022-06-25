Об этом сообщает Aftenposten .

Стрельба произошла в ночном клубе London pub в центре Осло. По данным полиции, погибли два человека, более десяти были ранены. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 12 человек получили легкие ранения.

По словам корреспондента NRK , ставшего свидетелем происшествия, в клуб вошел мужчина, достал ружье из сумки и открыл огонь.

Полиция отмечает, что вскоре рядом с местом происшествия по подозрению в стрельбе был задержан мужчина, который был заключен под стражу. Полицейские предполагают, что за инцидентом может стоять несколько человек.

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