В Осло произошла стрельба в ночном клубе, есть погибшие и раненые
В результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии два человека погибли, а более десяти получили ранения
Об этом сообщает Aftenposten .
Стрельба произошла в ночном клубе London pub в центре Осло. По данным полиции, погибли два человека, более десяти были ранены. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 12 человек получили легкие ранения.
По словам корреспондента NRK , ставшего свидетелем происшествия, в клуб вошел мужчина, достал ружье из сумки и открыл огонь.
Полиция отмечает, что вскоре рядом с местом происшествия по подозрению в стрельбе был задержан мужчина, который был заключен под стражу. Полицейские предполагают, что за инцидентом может стоять несколько человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное