В ОРЛО потребительская корзина почти на 40% дороже, чем на подконтрольной Украине территории
В мае в ОРЛО стоимость потребительской корзины почти на 40% была выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
"Мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания в так называемой ЛНР опровергает мифы о "сладкой жизни" в "народной республике". Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных громадах Луганской области, которые из-за вооруженной агрессии РФ находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству", - подчеркнул он.
Так, картофель дороже на 45,44%, масло подсолнечное – на 44,95%, лук репчатый – на 44,47%, яйца куриные – на 42,79%, морковь – на 39,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, свекла – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%.
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