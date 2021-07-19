В ОРЛО остро не хватает питьевой воды, оккупанты ограничили водоснабжение и нарушают санитарные нормы, - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



В министерстве отметили, что в условиях аномальной жары ограничение водоснабжения приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения в результате катастрофического ухудшения качества воды.



"Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил", - заявили в министерстве.



Ведомство со ссылкой на данные интернет-ресурсов оккупационной администрации уточняет, что в пгт. Хрустальный (Красный Луч) питьевая вода подается по графику от 1-2 раз в неделю до "через день" - в зависимости от района. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск снабжение питьевой водой осуществляется только 1 раз в неделю, в пгт. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.



"На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд", - рассказали в министерстве.



Действия оккупантов в МинВОТ назвали нарушением международного и международного гуманитарного права, попранием базовых потребностей людей и геноцидом.



"Минреинтеграции уже неоднократно информировало, что с декабря 2019 года оккупационные службы РФ ограничивают потребление воды, а их действия критически влияют на качество питьевой воды на неподконтрольной Украине территории. В частности, в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища, нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышені в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, а цинка - почти в 4 раза", - отметили в МинВОТ.



Кроме того, загрязненным остается Исаковское водохранилище в Луганской области, класс качества воды в котором снизили с "умеренно загрязненной" до "загрязненной" в конце марта 2020 года.



Также в министерстве напомнили об угрозе радиационного загрязнения воды и недопуске оккупантами наблюдателей МАГАТЭ.



"Остро стоит вопрос радиационного загрязнения и недопущения к проведению мониторинга миссией МАГАТЭ на временно оккупированных территориях. Особенно на оккупированные территории Донецкой области, где в 1979 году на шахте "Юнком" советская власть осуществила ядерный взрыв. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Последние годы оккупационные администрации прекратили откачку и радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды", - рассказали в МинВОТ.



В ведомстве отметили, что правительство Украины регулярно поднимает этот вопрос на международном уровне.



"В частности, об этом шла речь и на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид 26 мая 2021 года, а также в конце февраля во время выступления перед государствами-членами ООН Алексей Резников акцентировал внимание на радиационном загрязнении грунтовых вод и масштабном экологическом бедствии на ВОТ, которое может затронуть не только Украину, но и всю Европу", - отметили в министерстве.



Ранее, в начале октября 2020 года, Резников во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссе озвучил запрос Украины о проведении экспертизы и просьбу отправить мониторинговую миссию группы экспертов на Донбасс для проверки имеющихся экологических угроз.



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