В ОРЛО девять человек погибли из-за обрыва каната на шахте, - СМИ

Об этом сообщил источник в экстренных службах Орлоя, передает Интерфакс-Украина .



Девять человек погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске.



Собеседник отметил, что в целом на момент обрыва каната в клети находились 25 человек.



"Информации о других людей в клети пока нет", - сказал источник.

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