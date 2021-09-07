В ОРЛО девять человек погибли из-за обрыва каната на шахте, - СМИ
В результате обрыва каната клети на шахте в ОРЛО погибли 9 человек
Об этом сообщил источник в экстренных службах Орлоя, передает Интерфакс-Украина .
Девять человек погибли в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске.
Собеседник отметил, что в целом на момент обрыва каната в клети находились 25 человек.
"Информации о других людей в клети пока нет", - сказал источник.
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