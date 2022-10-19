В организации Human Rights признали, что пытки населения являются частью политики и плана РФ по оккупированным территориям Украины

Об этом сообщили в Human Rights Watch.

Там отметили, выжившие описывали, как против них применяли удары электрическим током, жестокие побои, угрожали оружием и заставляли долгое время занимать стрессовые позы. Они определили минимум семь мест в городе, в том числе две школы, где, по их словам, солдаты задерживали и издевались над ними.

"Жестокое насилие и жестокое обращение в Изюме не были случайными инцидентами", - сказал Белкис Вилле, старший исследователь кризисов и конфликтов Human Rights Watch. "Несколько жертв поделились с нами достоверными рассказами о похожем опыте пыток во время допросов в заведениях, подконтрольных российским войскам и их подчиненным, что указывает на то, что такое поведение было частью политики и плана".

В конце сентября и начале октября Human Rights Watch пообщалась с более чем 100 людьми в Изюме, которые находились там во время российской оккупации города с марта по начало сентября 2022 года. Почти все сказали, что у них есть родственники или друзья, которых пытали. Один из мужчин имел связи с вооруженными силами, а остальные были гражданскими. Семьи и друзья двух других мужчин, которые были задержаны и подвергнуты пыткам, сказали, что они убили себя в течение нескольких дней после освобождения.

Задержанных выводили из дома, на улицы или из открытого рынка и держали до 14 суток. Все мужчины рассказали, что их избивали электрическим током или руками, прикладами ружей, металлическими трубами, пластиковыми трубами, резиновым шлангом и в одном случае палкой с мешком с песком на конце. Одного мужчину задерживали пять раз и пытали несколько раз во время каждого задержания.

Женщина рассказала, что солдаты били ее оплеухами, кулаками в живот и угрожали изнасилованием во время дневного задержания. The Washington Post сообщила о случае другой женщины, вероятно, удерживаемой в той же комнате в другое время, и которая сказала, что ее неоднократно насиловали. Мужчина, который там содержался в то же время, сказал, что слышал крики женщин и случайно услышал, как солдаты говорили о сексуальном насилии по крайней мере одного задержанного.

Все задержанные сообщили, что им приказали раскрыть имена жителей Изюма, служивших в полиции, территориальных оборонных войсках или участвовавших в АТО. Кое-кого обвинили в хранении оружия или наркотиков. Двое сказали, что их прямо спросили, поддерживают ли они Россию. Российские военные пытались заставить одного мужчину, у которого дома находился генератор, подписать документ о передаче им дома. Другой сказал, что силовики пришли к нему домой, положили марихуану на его кухонный стол и потребовали, чтобы подписал признание в хранении наркотиков.

Все задержанные опрошенные рассказали, что российские военные похищали у них вещи, в частности деньги, драгоценности, электронику и автомобили.

Human Rights Watch ранее задокументировала пытки российскими войсками людей в других оккупированных ими областях Украины.

Также в Human Rights Watch призвали срочно создать службы в Харьковской области и в других деоккупированных районах для поддержки жертв пыток, включая психосоциальную поддержку (психическое здоровье) и специализированные услуги для пострадавших от сексуального насилия.

"Мы все еще узнаем о масштабах преступлений и других насилий, совершенных против людей в Изюме во время российской оккупации, но очевидно, что выжившие нуждаются в помощи сейчас", — сказал Вилле. "Наши выводы указывают на то, что российские войска совершили ужасающие злоупотребления во многих оккупированных районах и существует настоящая обеспокоенность подобными злоупотреблениями".

Напомним, еще в начале апреля Human Rights Watch задокументировала первые военные преступления россиян против мирного населения Украины

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