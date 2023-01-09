В Оренбургской области РФ сгорел палаточный лагерь мобилизованных, - СМИ

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что вероятными виновниками пожара могут стать пьяные офицеры. Пострадали, в частности, палатки, мобилизованные из Самарской области.

По данным одного из мобилизованных, пожарная машина, дежурившая в части, якобы оказалась без давления, из-за чего военным пришлось ждать городских спасателей.

"Все сгорело на**й, вон в ботинках выскочил, в носках на**й пацан. Пока вторая (пожарная машина - прим ред.) приехала, здесь уже догорает", - сказал очевидец пожара.

Отец одного из мобилизованных рассказал, что сына внутри не было, он возвращался в часть из отпуска, но семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой, сгорели.

В Херсонской области в ночь на 15 декабря сгорели две гостиницы с командованием армии РФ.

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