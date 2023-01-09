В Оренбургской области РФ сгорел палаточный лагерь мобилизованных, - СМИ
В понедельник, 9 января, в учебной части в селе Нижняя Павловка, Оренбургской области РФ, сгорел палаточный лагерь мобилизованных
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что вероятными виновниками пожара могут стать пьяные офицеры. Пострадали, в частности, палатки, мобилизованные из Самарской области.
По данным одного из мобилизованных, пожарная машина, дежурившая в части, якобы оказалась без давления, из-за чего военным пришлось ждать городских спасателей.
"Все сгорело на**й, вон в ботинках выскочил, в носках на**й пацан. Пока вторая (пожарная машина - прим ред.) приехала, здесь уже догорает", - сказал очевидец пожара.
Отец одного из мобилизованных рассказал, что сына внутри не было, он возвращался в часть из отпуска, но семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой, сгорели.
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