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Главная война с Россией В Орехове на Запорожье ввели усиленный комендантский час

В Орехове на Запорожье ввели усиленный комендантский час

12 мая, 2022 четверг
08:52
война с Россией

С 18:00 13 мая до 6:00 16 мая в Орехове в Запорожье продлится усиленный комендантский час

Об этом сообщил Ореховский горсовет .

"С целью предотвращения опасных ситуаций на территории Ореховского городского совета с 18:00 13 мая 2022 (пятница) до 6:00 16 мая 2022 (понедельник) введен комендантский час", - говорится в заявлении.

В настоящее время запрещено находиться в общественных местах без спецпропусков и передвигаться по транспорту. На улицу можно выходить только к укрытиям во время воздушной тревоги.

  • Россия все сутки 10 мая обстреливала гражданскую инфраструктуру города Орехов в Запорожье, в результате чего погибли и травмированы.

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Новости
Запорожье
комендантский час
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