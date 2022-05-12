В Орехове на Запорожье ввели усиленный комендантский час

Об этом сообщил Ореховский горсовет .

"С целью предотвращения опасных ситуаций на территории Ореховского городского совета с 18:00 13 мая 2022 (пятница) до 6:00 16 мая 2022 (понедельник) введен комендантский час", - говорится в заявлении.

В настоящее время запрещено находиться в общественных местах без спецпропусков и передвигаться по транспорту. На улицу можно выходить только к укрытиям во время воздушной тревоги.

Россия все сутки 10 мая обстреливала гражданскую инфраструктуру города Орехов в Запорожье, в результате чего погибли и травмированы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb