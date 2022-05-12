В Орехове на Запорожье ввели усиленный комендантский час
С 18:00 13 мая до 6:00 16 мая в Орехове в Запорожье продлится усиленный комендантский час
Об этом сообщил Ореховский горсовет .
"С целью предотвращения опасных ситуаций на территории Ореховского городского совета с 18:00 13 мая 2022 (пятница) до 6:00 16 мая 2022 (понедельник) введен комендантский час", - говорится в заявлении.
В настоящее время запрещено находиться в общественных местах без спецпропусков и передвигаться по транспорту. На улицу можно выходить только к укрытиям во время воздушной тревоги.
- Россия все сутки 10 мая обстреливала гражданскую инфраструктуру города Орехов в Запорожье, в результате чего погибли и травмированы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное