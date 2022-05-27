В Орехове на Запорожье снова вводят удлиненный комендантский час на выходные

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"С целью предотвращения опасных ситуаций, с 14:00 28 мая (суббота) до 5:00 30 мая (понедельник) введен комендантский час с усиленным режимом", - говорится в сообщении.

С 30 мая комендантский час будет действовать ежедневно с 18:00 до 05:00.

Во время КЧ запрещено находиться на улицах и в общественных местах без пропусков. Также запрещено движение машин.

Из дома можно выходить только, чтобы спуститься в укрытие во время воздушной тревоги.