В Орехове на Запорожье снова вводят удлиненный комендантский час на выходные
В городе Орехов Запорожской области с 28 по 30 мая продлится комендантский час
Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
"С целью предотвращения опасных ситуаций, с 14:00 28 мая (суббота) до 5:00 30 мая (понедельник) введен комендантский час с усиленным режимом", - говорится в сообщении.
С 30 мая комендантский час будет действовать ежедневно с 18:00 до 05:00.
Во время КЧ запрещено находиться на улицах и в общественных местах без пропусков. Также запрещено движение машин.
Из дома можно выходить только, чтобы спуститься в укрытие во время воздушной тревоги.
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