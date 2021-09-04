В ОРДО возмущены отдыхом дочери Пушилина в Дубае "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег"
Отдых главаря российской террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина обернулся скандалом
В телеграмм-каналах, работающих во временно оккупированном русскими украинском городе Донецк, жалуются на то, что жители "республики" едва выживают на нищенские зарплаты, тогда как так называемый "глава "ДНР" Пушилин и его семья ведут роскошный образ жизни, передает Еспресо .TV.
В частности, паблик Batman_DNR показал, как одна из дочерей Пушилина Илона отдыхает в Дубае "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег". По данным ресурса, номера в отеле, где отдыхает дочь "главы республики" стоят по $ 3 тыс., а сам отдых обходится в $ 7-8 тыс., рассказывает DonPress .
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"Дорогие яхты, машины и брендовые вещи, жизнь на полную катушку и полные карманы народных денег. Судя по фото Илоны, создается впечатление, что единственная проблема девочки состоит только в том, как потратить лишнюю тысячу долларов. Пушилин мог бы и объяснить своему ребенку, что роскошный образ жизни несет и определенную ответственность ", - возмущаются на оккупированных территориях.
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