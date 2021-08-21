В ОРДО уничтожено снайперку из Екатеринбурга

Об этом сообщает Еспресо.TV .



По данным портала Восточный вариант , речь идет о Зуйковой Елене Александровне.



Дата рождения: 14 января 1982 года.



Была известна как "Гюрза".



Оккупанты называют причиной ее смерти последствия ранений во время боев с защитниками Украины.





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