В ОРДО уничтожено снайперку из Екатеринбурга
В оккупированной части Донецкой области умерла российская наемница
Об этом сообщает Еспресо.TV .
По данным портала Восточный вариант , речь идет о Зуйковой Елене Александровне.
Дата рождения: 14 января 1982 года.
Была известна как "Гюрза".
Оккупанты называют причиной ее смерти последствия ранений во время боев с защитниками Украины.
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