Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Первый российский банк ПАО "Промсвязьбанк" официально входит на оккупированную территорию Донецкой области", - подчеркнул он.

В частности, в банке будут массово раздавать карточки "Мир" - российский аналог VISA и MASTERCARD.

"Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в российскую", - заметил Петр Андрющенко.

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