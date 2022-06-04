В ОРДО открылся российский Промсвязьбанк
В ОРДО оккупанты открыли Промсвязьбанк, который будет выдавать российские банковские карты "Мир"
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Первый российский банк ПАО "Промсвязьбанк" официально входит на оккупированную территорию Донецкой области", - подчеркнул он.
В частности, в банке будут массово раздавать карточки "Мир" - российский аналог VISA и MASTERCARD.
"Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в российскую", - заметил Петр Андрющенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное