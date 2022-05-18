Об этом сообщила украинская разведка в телеграме.

"Рашисты берут под свой контроль важные объекты инфраструктуры и учреждения финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к так называемой "ДНР". Для этого "государственный комитет обороны ДНР" под председательством Пушилина принял решение о "национализации" "стратегическим предприятиям. Под эту процедуру подпадают и все ценности, обнаруженные в банковских сейфах и платежных терминалах", - отметили в ГУР Минобороны.

Кроме того, оккупанты пытаются наладить работу критически важных заведений инфраструктуры, отправляя на них "проверенные кадры". Однако принудительная мобилизация на войну против Украины вызвала острый дефицит работников на большинстве временно оккупированных территорий.

"В частности, руководство Донецкой железной дороги обратилось к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать их сотрудников для выполнения неотложных мер по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. В то же время "власть ДНР" при отсутствии мобилизационного ресурса отправляет на войну не только сотрудников стратегических предприятий, но заведений высшего образования, людей с хроническими болезнями и даже инвалидов", - отметили в украинской разведке.

Для экономии финансов оккупанты уменьшают зарплату для "мобилизованных" на основном месте работы. Работодателям разрешили начислять им оклад без надбавок и премий, что значительно меньше среднемесячного заработка.

В Мариуполе оккупанты воруют имущество украинцев для "национализации".

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