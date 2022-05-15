Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Донецке глобальный бунт родных против мобилизации. Столь мощное недовольство, что с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными и с мегабюрократической процедурой.

Россия планирует мобилизовать женщин на временно оккупированных территориях Украины.

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