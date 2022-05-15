В ОРДО оккупанты установят отдельные дни для встреч "мобилизованных" с родственниками, - советник мэра Мариуполя
В Донецке бунтуют против "мобилизации" на войну против Украины, поэтому россияне установят дни для встреч "призванных" с родными
Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Донецке глобальный бунт родных против мобилизации. Столь мощное недовольство, что с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными и с мегабюрократической процедурой.
- Россия планирует мобилизовать женщин на временно оккупированных территориях Украины.
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