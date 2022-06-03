Об этом сообщила экс-омбудсман Людмила Денисова в телеграме .

"Рашисты провели в школах на временно оккупированной территории Донецкой области "единый государственный экзамен", который является аналогом украинского ВНО. При этом оккупанты не дают детям лично выбирать экзамены и предметы, по которым они хотят учиться", - отметила она.

Те, кто сдаст "экзамен", получат "аттестаты" о среднем образовании по стандартам РФ и смогут поступать в российские университеты. Школьникам и родителям россияне говорят, что в Украину дети уже не вернутся и не попадут в украинские заведения высшего образования.

По словам Людмилы Денисовой, так захватчики используют образование для политики уничтожения национальной идентичности украинцев.

Такие действия рашистов - прямое нарушение права на культурную и национальную идентичность. жизнь в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости", - подчеркнула она.

Экс-омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти нарушения Россией прав ребенка.

20 мая сообщалось, что российские военные собираются ввести в мариупольских школах российскую систему образования. Местных учителей принуждают сотрудничать.

В Мариуполе оккупанты с сентября планируют русифицировать обучение, а несогласных с этим будут отправлять в фильтрационные лагеря и ограничивать в гумпомощи.

26 мая оккупанты в Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября.

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