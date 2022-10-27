Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На временно оккупированных территориях Донецкой области призовут на военную службу более 300 осужденных. Так, по имеющейся информации, подготовлен проект указа Пушилина (председатель оккупационной администрации Донецкой области) о некоторых вопросах мобилизации отдельных граждан", - отметил Алексей Громов.

Речь идет о призыве на военную службу более 300 осужденных, отбывающих наказание в так называемых исправительных учреждениях государственной службы исполнения наказаний "министерства юстиции" временно оккупированных территорий Донецкой области.

Кроме того, Громов добавил, что мобилизация студентов разных форм обучения привела к росту социальной напряженности на временно оккупированных территориях Луганской области.

Оккупационная администрация Луганщины издала "распоряжение" об увольнении с военной службы отдельной категории граждан. Однако из-за позиции "военных", демобилизовать студентов планируется только в течение 2-3 месяцев, заменяя их новыми мобилизованными.

Напомним, на оккупированную территорию Запорожья прибывают мобилизованные неделю назад россияне: есть случаи дезертирства

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