В ОРДО исчезло российское телевидение, - советник мэра Мариуполя
После взрывов в Донецке на оккупированной части региона прекратило работу российское телевидение
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"С сегодняшнего дня в Донецке и оккупированной части области недоступно эфирное телевидение. Была пропаганда и нет пропаганды. Телевидения нет из-за повреждения обстрелом, который вновь устроили сами кафиры, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "мирных жителей", - написал он.
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4 июня в Донецке прозвучала серия громких взрывов .
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