Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"С сегодняшнего дня в Донецке и оккупированной части области недоступно эфирное телевидение. Была пропаганда и нет пропаганды. Телевидения нет из-за повреждения обстрелом, который вновь устроили сами кафиры, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "мирных жителей", - написал он.

4 июня в Донецке прозвучала серия громких взрывов .