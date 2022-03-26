В ОРДЛО россияне выдают SIM-карты непризнанных операторов и пытаются изолировать местных жителей от мира, - Центр при СНБО
В оккупированной части Мариуполя россияне выдают карты непризнанного мобильного оператора и стремятся оставить местное население без связи с миром
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации .
В оккупированной части Мариуполя россияне открыли штаб "Единой России" в помещении супермаркета "Метро", бесплатно раздают карточки непризнанного мобильного оператора "Феникс".
В ОРДО действует "мобильный оператор" "Феникс", в ОРЛО - "Лугаком". Свое оборудование они смонтировали на захваченных башнях украинских операторов, а SIM-карты привязывают к паспортным данным владельца.
"Феникс" и "Лугаком" - непризнанные операторы, поэтому ни одна страна, даже РФ, с ними не заключала договор о роуминге", - отметили в Центре при СНБО.
"ДНР" и "ЛНР" не заключали соглашения между "Фениксом" и "Лугакомом", чтобы жители ОРДО и ОРЛО могли звонить по телефону друг другу.
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