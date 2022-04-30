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В ОРДЛО россияне отменили медосмотр для "призывников", - ГУР МО

30 апреля, 2022 суббота
12:11
война с Россией

Россияне на оккупированном Донбассе мобилизуют мужчин на войну против Украины даже без медицинского осмотра

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. В целях выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава", - говорится в сообщении.

Официально отказ "призывникам" проводить медобследование объясняют "недостатком специалистов".

Тех, кто испытывает явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения.

Сейчас "призывники" не могут получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Кроме того, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах, чтобы найти еще не мобилизованные мужчины призывного возраста.

Единственная возможность избежать принудительной мобилизации – взятка.

"В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тыс. руб., если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" - от 75 тыс. руб.", - добавили в ведомстве.

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