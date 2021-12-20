В ОРДЛО постоянно находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов, - разведка
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что кадровые российские военные находятся на командных должностях 1 и 2 армейских корпусов российских оккупационных войск
Об этом говорится на странице ГРУ МО в Facebook .
"На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов. По данным украинской разведки, после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и карьерный рост в российской армии", - говорится. в сообщении.
Как сообщает разведка, 1 и 2 армейских корпуса российских оккупационных войск формировали на базе батальонно-тактических групп вооруженных сил РФ. Они вошли на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года. Их роль – оборонительные и наступательные операции.
Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий отметил, что в октябре-ноябре 2021 года состоялась ротация высшего руководящего состава 2 армейского корпуса. Там сменились командиры отдельных бригад и появился новый командующий корпусом. Они прибыли из России.
Также Скибицкий рассказал об одном из примеров повышения российских военных после службы в оккупационных войсках.
"Если говорить о генералах, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, формировавший второй армейский корпус, по возвращении в Россию стал командующим 20, а затем 8 армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ" , – отметил Скибицкий.
- Как сообщалось ранее, спецслужбы РФ отправили 13 кадровых военных в Луганскую область и около 15 - в Донецкую область.
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