В ОРДЛО оккупанты втягивают подростков в ведение боевых действий, – Денисова

Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть факты нарушений Россией прав детей в Украине.

По информации Денисовой, которую она получила от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, 15 апреля на Луганщине похоронили во время выполнения боевых задач выпускника "военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" "Патриотической ассоциации Донбасса" - Андрея "Цербера". оккупантов.

Так называемый военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" образован 2 ноября 2014 года и действует в городе Молодогвардейск Луганской области. Он осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика.

Участниками клуба более 90 детей. Большинство из них – дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организация Патриотическая ассоциация Донбасса координирует деятельность военно-патриотических клубов и организаций на временно оккупированной территории в Луганской области. Глава этой организации Селиванов Алексей Сергеевич на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое Энергодарское межрайонное управление милиции.

"Пропагандируя вступление в армию гражданского населения временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах", - отметила Денисова.

С начала полномасштабной войны РФ по состоянию на 20 апреля в Украине погибли 205 детей, 373 получили ранения.

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