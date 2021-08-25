В ОРДЛО не будет особого статуса в Конституции, - нардеп Безгин

Об этом заявил народный депутат и глава подкомитета Комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин в интервью Укринформу.

"Ни статуса ОРДЛО в документе не будет, он там не нужен. Это четкая позиция президента Украины и нашего комитета. Страна с 2014 года проводит реформу децентрализации, предусматривающую увеличение полномочий для всех органов местного самоуправления", - сказал Безгин.

Он отметил, что подход к развитию Львовщины ничем не отличается от подхода к развитию Луганщины.

"Нет никаких оснований, кроме фантазий и потребности разрушить украинскую государственность со стороны РФ, имплементировать спецстатус ОРДЛО в Основной Закон. Поэтому такого там не может быть", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос, какими будут предохранители, чтобы советы не инициировали решения, выходящие за пределы их полномочий, Безгин отметил: "Предохранителем со стороны государства должна быть префектура или областная и районная администрации с координационно-надзорными функциями".

По словам Безгина, при внедрении должности префекта, его функция будет заключаться в надзоре за законностью принятых решений.

Он считает, что Верховная Рада до конца этого года рассмотреть изменения в Конституцию в части децентрализации.

"Рада должна рассмотреть обновленный проект изменений в Конституцию, по моему мнению, в ноябре или декабре этого года. Документ должны поддерживать 300 народных депутатов. Необходим компромиссный текст", - сказал Безгин.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.