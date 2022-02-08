В ОРДЛО между российскими наемниками и местным населением случаются единичные вооруженные стычки, - разведка

Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны .



"Командование ВС РФ продолжает интенсивные меры по пополнению личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов. Вместе с тем результаты агитационной кампании военных комиссариатов российских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными", - заявили в ГУР.



Оккупанты не могут укомплектовать свои подразделения в ОРДЛО достаточным количеством новобранцев за счет местных жителей. В этой связи враг активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с управлением их на прохождение контрактной службы на временно оккупированной территории Украины.



"В то же время наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с неоднократными столкновениями "добровольцев" с местным населением, в том числе с использованием оружия", - отметили в разведке.



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