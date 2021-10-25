В ОРДЛО две трети медучреждений заполнены COVID-больными, медперсонала не хватает, вакцинацию не проводят, - правозащитники
Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей критическая ситуация с коронавирусом и не хватает медперсонала
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook .
"Мы провели мониторинг ситуации со здравоохранением в ОРДЛО, ситуация критическая не только с COVID-19. 2/3 лечебных учреждений в ОРДЛО заполнены больными от COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, в большинстве городов ОРДЛО также заполнены гинекологические отделения, операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве.
"Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19. Медицинского персонала не хватает. Медицинские отделения и больницы в провинции (Антрацит, Дебальцево) страдают от недостатка воды", - говорится в сообщении.
Правозащитники отметили, что вакцинация местных жителей также не производится.
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