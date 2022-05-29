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В ОРДЛО бунтуют украинцы, "мобилизованные" в армию РФ, - Денисова

29 мая, 2022 воскресенье
15:24
война с Россией

В ОРДЛО "мобилизованные" в российскую армию выходят на протесты, происходят перестрелки между местными и оккупантами

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграме.

"От правозащитников, работающих в ОРДЛО стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В этой связи готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", - отметила она. .

Были случаи перестрелок между мобилизованными украинцами и оккупантами. "Военная прокуратура" ОРДО разогнала недовольных, но это лишь усугубило ситуацию. По информации правозащитников, за последние две недели тысячи жителей ОРДЛО сложили оружие.

"Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать находящихся под защитой лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах", - подчеркнула Людмила Денисова.

Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти военные преступления России.

  • "Мобилизованные" из ОРДО ищут правозащитные организации для бегства с войны.

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