В "оранжевой" зоне карантина 14 областей, пять - в "красной"

Об этом сообщает пресс-служба МЗ .

По состоянию на сегодня, 18 октября, в "красной" зоне находятся 5 областей, а именно:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская,

Херсонская.

На этом уровне запрещено: работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать лишь продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

В свою очередь в "оранжевой" зоне карантина 14 областей:

Киев;

Волынская область;

Житомирская;

Ивано-Франковска,

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская.

На "желтом" уровне находятся шесть регионов:

Винницкая;

Кировоградская;

Закарпатская;

Полтавская;

Ривненская;

Тернопольская.