В "оранжевой" зоне карантина 14 областей, пять - в "красной"
С 18 октября в "красную" зону карантина, кроме Херсонщины, перешли еще четыре области Украины. Шесть областей остаются в "желтой" зоне карантина
Об этом сообщает пресс-служба МЗ .
По состоянию на сегодня, 18 октября, в "красной" зоне находятся 5 областей, а именно:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская,
- Херсонская.
На этом уровне запрещено: работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать лишь продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.
В свою очередь в "оранжевой" зоне карантина 14 областей:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская;
- Ивано-Франковска,
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская.
На "желтом" уровне находятся шесть регионов:
- Винницкая;
- Кировоградская;
- Закарпатская;
- Полтавская;
- Ривненская;
- Тернопольская.
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