В ОПУ сказали, из-за чего Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, пишет Reuters.

Отмечается, что Зеленский не видит смысла ехать на саммит, если там Украине не дадут четкий сигнал о вступлении. Сообщается, что президент решит, ехать ли, в преддверии самого события.

"Если на Вильнюсском саммите не будет результата, у него нет причин и времени ехать. Он не поедет на саммит, если лидеры проявят дефицит мужества, пока Украина со всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией", - комментирует Жовква.

Он в очередной раз напомнил, что Киев хочет, чтобы на саммите НАТО 11-12 июля был дан ответ на заявку на членство в Альянсе, которую Украина подала еще 30 сентября прошлого года.

"Эта заявка сейчас на рассмотрении лидеров стран-членов НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим временем для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, которое является лишь первым этапом", - сказал Жовква.

Он также напомнил, что понимает, что Украина не может вступить в Альянс, пока идет война.

"То, о чем мы просим – это начать процедуру", - приводится комментарий заместителя ОПУ.

Жовква напомнил о Финляндии и Швеции, которые в прошлом году подали заявку на членство. В конце концов, Финляндия уже стала членом Альянса.

"Когда Финляндия и Швеция в прошлом году подали заявку на членство, сразу же в июне союзники ответили, пригласив их стать частью НАТО", - объясняет чиновник.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления нашей страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.