В ОПУ рассказали, кто действительно стоит за приездом Анджелины Джоли во время войны в Украину
В Офисе президента сообщили, кто способствовал визиту голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину и кто имеет ее номер телефона
Подробности раскрыла советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Даша Заровна.
"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер. Для протокола: о "Львовских круасанах" он не просил", - написала она.
По ее словам, это далеко не первый видеозвонок Андрея Ермака и Анджелины Джоли, и украинская история с известной актрисой только начинается.
- 30 апреля Анджелину Джоли заметили в одном из кафе Львова. Анджелина Джоли посетила волонтеров, психологов и врачей, работающих на вокзале во Львове, побывала в детской больнице.
- После Львова Анджелина Джоли посетила детей в Бориславе.
- Впоследствии стало известно, что актриса приехала во Львов по собственной инициативе, а не как посланница ООН.
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