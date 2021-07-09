В ОПУ прокомментировали возможное назначение Мендель советником Ермака

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода советник Ермака Михаил Подоляк.

"Да, этот функционал обсуждался с госпожой Юлией. И, вероятно, именно коммуникацией с иностранными СМИ будет заниматься в статусе внештатного советника г-жа Мендель", - подчеркнул он.

Как известно, Юлия Мендель ушла с должности прессекретар президента.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что будет работать внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Впоследствии, президент Владимир Зеленский назначил журналиста Сергея Никифорова своим пресс-секретарем.

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