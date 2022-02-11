В ОПУ подозревают, что Кличко может пойти в президенты, - экс-нардеп Доний об открытии дел об окружении мэра Киева

Об этом он сказал в эфире программы "Содержательное" на Еспресо.TV.



"В последние полгода были явные попытки политических преследований команды Киевского городского головы, потому что кто-то в Офисе президента заподозрил, что он может быть альтернативным кандидатом в президенты. Контроль - это нормально со стороны любых силовых структур, но если посмотреть количество открытых дел по окружению Кличко, она аномальна по сравнению с другими областными центрами", - сказал Доний.



По его мнению, в этом случае было очевидное сосредоточение внимания.



"Тем не менее, конкретное обвинение поступило не представителям "УДАРа", а "пожегся" как раз представитель "Слуги народа". Руководитель партии в своем заявлении все переставила с ног на голову, она сказала, что то, что "попался" депутат от" СН "свидетельствует о коррупции в окружении городского головы. Эта же фракция находится в оппозиции в Киевсовете", - добавил экс-нардеп.



По его мнению, со стороны партии могли быть две реакции.



"Или покаяться и сказать "Виноват и мы его исключаем из партии", или сказать "Недоказано. Это не он. Он не виноват". А сказать, что виноват городской голова - это абсурдность. Любое уголовное дело заканчивается приговором, но я сомневаюсь. У меня большие сомнения", - подытожил Доний.

Напомним, что детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета ("слугу народа" Владислава Трубицына) и других должностных лиц.

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила о внеочередном созыве киевской ячейки партии из-за задержания "слуги" - главы комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.

11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета Владиславу Трубицину, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу с участием депутата Киевского городского совета, его арестовали с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.