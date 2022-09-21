Реакцию у себя в твиттере обнародовал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Время "переписывать речь". Автор потенциального "шедевра о референдумах" просто увидел реакцию…"- написал он.

20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

В этот же день госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение". А такая новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.

РосСМИ анонсировали на 20:00 обращение Путина и даже запустили окна трансляции. Ожидалось, что он может подтвердить псефдореферендумы на оккупированных территориях и объявить всеобщую мобилизацию.

Уже вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.

Пока россияне ждали обращения своего президента, индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума.

Впоследствии анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях писали, что президента РФ "мобилизовали". А пропагандисты намекали, что его покажут утром 21 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb