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В ОПУ отреагировали на перенос выступления Путина: пора переписывать речь

21 сентября, 2022 среда
05:30
война с Россией

20 сентября появилась информация, что президент РФ Владимир Путин выступит с обращением. Однако запланированное выступление несколько раз переносили на более позднее время, а впоследствии и вообще сказали, что состоится 21 сентября. В ОПУ уже отреагировали на такие действия Кремля

Реакцию у себя в твиттере обнародовал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Время "переписывать речь". Автор потенциального "шедевра о референдумах" просто увидел реакцию…"- написал он.

  • 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.
  • В этот же день госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение". А такая новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.
  • РосСМИ анонсировали на 20:00 обращение Путина и даже запустили окна трансляции. Ожидалось, что он может подтвердить псефдореферендумы на оккупированных территориях и объявить всеобщую мобилизацию.
  • Уже вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил, что общей мобилизации не будет.
  • Пока россияне ждали обращения своего президента, индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума.
  • Впоследствии анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях писали, что президента РФ "мобилизовали". А пропагандисты намекали, что его покажут утром 21 сентября.

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Общество
Украина
Россия
Владимир Путин
мобилизация
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