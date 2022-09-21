Об этом он написал в твиттере .

Подоляк отметил, что на 210-й день "трехдневной войны" россияне получили совсем не то, чего ожидали. Так, по его словам, вместо уничтожения Украины, граждане РФ получили мобилизацию, закрытие границ, блокировку банковских карт, тюрьму за дезертирство и "спецотряды для "опущенных" в ЧВК".

"Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", - написал Подоляк.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о частичной мобилизации признаком слабости и провала.

После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу.