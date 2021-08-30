В ОПУ назвали причину еще одного переноса встречи Байден-Зеленский
Перенос встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена связано с вопросом завершения эвакуации США людей из Афганистана
Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии Укринформу.
"Перенос даты связан с просьбой американской стороны, так что 31 августа истекает срок, который "Талибан" дал эвакуации людей из Афганистана. Американская сторона хочет уделить как можно больше внимания вопросам эвакуации граждан ", - рассказал представитель.
Никифоров заверил, что украинская сторона поддерживает американских партнеров.
"Мы с пониманием относимся к просьбам наших партнеров и ждем встречи с президентом США", - сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, изменение даты не влияет на формат - встреча в расширенном составе делегаций и президентов тет-а-тет.
- Дата приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с Джо Байденом должна была состояться 30 августа.
- 19 августа стало видоио, что Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 31 августа.
- 29 августа в Белом доме заявили, что встреча Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.89
- Актуальное
- Важное