В ОПУ назвали причину еще одного переноса встречи Байден-Зеленский

Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии Укринформу.

"Перенос даты связан с просьбой американской стороны, так что 31 августа истекает срок, который "Талибан" дал эвакуации людей из Афганистана. Американская сторона хочет уделить как можно больше внимания вопросам эвакуации граждан ", - рассказал представитель.

Никифоров заверил, что украинская сторона поддерживает американских партнеров.

"Мы с пониманием относимся к просьбам наших партнеров и ждем встречи с президентом США", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, изменение даты не влияет на формат - встреча в расширенном составе делегаций и президентов тет-а-тет.

Дата приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз - сначала встреча с Джо Байденом должна была состояться 30 августа.

19 августа стало видоио, что Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 31 августа.

29 августа в Белом доме заявили, что встреча Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября.