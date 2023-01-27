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В ОПУ назвали количество необходимых Украине танков

27 января, 2023 пятница
09:19
война с Россией Подоляк

В настоящее время Украине необходимо 350-400 танков для формирования конкретных танково-штурмовых бригад

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Перелом окончательно произошел. Еще есть отголоски об эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, что она уже есть в полном объеме. Уже есть большая война и надо все давать Украине, здесь и сейчас. Мы закончим эту эру сомнений, что нужно передать определенные виды оружия Украине", - заметил он.

По его словам, наконец-то пришло понимание, что каждый этап войны – это конкретная математическая формула, и что нужно для эффективного противодействия на этом этапе.

"Это чистая математика. И сегодня все это уже понимают, что нужно передавать и не стоит обращать внимание на российские нарративы. Ее практически перестали бояться", - сказал Подоляк.

Танки – это прямая заявка, что эра страха перед эскалацией закончилась, отмечает советник руководителя Офиса президента.

"Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне. Ведь, например, по ядерному оружию ядерный клуб четко зафиксировал, включая Китай и Индию, что России, мягко говоря, не будет позволено использовать этот вид оружия. Потому что это означает обнулить цивилизацию в целом, включая Китай и Индию", - говорит он.

Подоляк отметил, что Украина на любом этапе войны будет иметь необходимые инструменты, а единственная проблема сегодня, о которой мы можем говорить, это логистика поставок и логистика обучения: "Мы должны организовать этот процесс конвейерно и максимально ускорить. И удивить еще раз наших партнеров, что мы можем это существенно ускорить".

Представитель ОПУ назвал необходимое количество танков на этом этапе.

"Не вижу смысла нам это обсуждать как конкретную цифру сегодня. Ведь сейчас уже идут интенсивные переговоры на уровне исполнителей: сколько на каком этапе нам чего нужно. Официально публично заявлено о 100–120 танках, но нам сейчас необходимо 350–400 для формирования конкретных танково -штурмовых бригад, я думаю, что мы на эту цифру и выйдем. Вопрос сейчас только во времени", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что власти хотят сделать все так, чтобы получить их как можно скорее: "Потому что есть определенные потребности, например, к концу зимы или скорее к середине весны, учитывая погодные условия, нужно, чтобы у нас уже были конкретные подготовленные танковые бригады" .

  • 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.
  • В тот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину. Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже отправятся в Украину.
  • 26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2.

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Украина
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