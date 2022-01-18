В ОПУ анонсировали встречу Зеленского с Блинкеном в Киеве 19 января, - LIGA.net

Об этом изданию LIGA.net рассказали два источника в Офисе президента. Также со ссылкой на собственные источники об этом сообщили РБК-Украина, Интерфакс-Украина и Зеркало Недели.



Один из собеседников отметил, что завтра Блинкен и Зеленский планируют обсудить вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, "Северного потока - 2" и другие.



CNN сообщает, что на прошлой неделе в Украину приезжал глава ЦРУ США Уильям Бернс, чтобы непублично встретиться с Зеленским и украинской разведкой.



Напомним, вчера президент Украины провел встречу с двупартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер. В ходе переговоров Зеленский попросил подготовить превентивный пакет санкций против РФ, чтобы не допустить ужесточения агрессии против Украины.



После переговоров сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения России в наше государство США предоставят Киеву летальное оружие и Москва заплатит хорошую цену.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции.

17 января госсекретарь США Блинкен и глава МИД Польши Рау обсудили наращивание войск РФ в Украине и переговоры с Москвой.