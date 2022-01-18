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Главная Мир В ОПУ анонсировали встречу Зеленского с Блинкеном в Киеве 19 января, - LIGA.net
Обновлено

В ОПУ анонсировали встречу Зеленского с Блинкеном в Киеве 19 января, - LIGA.net

18 января, 2022 вторник
14:46
Мир Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января приедет в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским

Об этом изданию LIGA.net рассказали два источника в Офисе президента. Также со ссылкой на собственные источники об этом сообщили РБК-Украина, Интерфакс-Украина и Зеркало Недели.

Один из собеседников отметил, что завтра Блинкен и Зеленский планируют обсудить вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, "Северного потока - 2" и другие.

CNN сообщает, что на прошлой неделе в Украину приезжал глава ЦРУ США Уильям Бернс, чтобы непублично встретиться с Зеленским и украинской разведкой.

Напомним, вчера президент Украины провел встречу с двупартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер. В ходе переговоров Зеленский попросил подготовить превентивный пакет санкций против РФ, чтобы не допустить ужесточения агрессии против Украины.

После переговоров сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения России в наше государство США предоставят Киеву летальное оружие и Москва заплатит хорошую цену.

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США
Офис президента Украины
Энтони Блинкен
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