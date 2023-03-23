В оппозиции Грузии считают, что победа Украины откроет путь к деоккупации Абхазии и Южной Осетии
Одна из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что победа Украины в войне откроет путь к освобождению оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии
Об этом пишет Haqqin.az .
"Абхазы и осетины – это наш народ. Они не из другой страны, между нами гораздо больше общего, чем разделяющего нас", - сказала Бурджанадзе.
По ее словам, Россия была заинтересована в том, чтобы разжигать внутринациональную рознь в Грузии, а власти делали недостаточно, чтобы это предотвратить. По мнению оппозиционерки, Тбилиси должна сделать работу над ошибками и приложить усилия для налаживания мостов с осетинами и абхазами.
Войну в Украине политика назвала огромной трагедией и отметила, что полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года ее шокировало.
"Происходящее там - это глобальный кризис, влияющий на всю мировую геополитику, в том числе и на ситуацию на Южном Кавказе", - сказала грузинская оппозиционерка.
- Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой в отношении Украины на фоне широкомасштабной агрессии РФ.
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