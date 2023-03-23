Об этом пишет Haqqin.az .

"Абхазы и осетины – это наш народ. Они не из другой страны, между нами гораздо больше общего, чем разделяющего нас", - сказала Бурджанадзе.

По ее словам, Россия была заинтересована в том, чтобы разжигать внутринациональную рознь в Грузии, а власти делали недостаточно, чтобы это предотвратить. По мнению оппозиционерки, Тбилиси должна сделать работу над ошибками и приложить усилия для налаживания мостов с осетинами и абхазами.

Войну в Украине политика назвала огромной трагедией и отметила, что полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года ее шокировало.

"Происходящее там - это глобальный кризис, влияющий на всю мировую геополитику, в том числе и на ситуацию на Южном Кавказе", - сказала грузинская оппозиционерка.