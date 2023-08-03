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В "Опоре" объяснили заявление президента ПАСЕ Кокса о выборах в Украине: речь шла о периоде после войны

3 августа, 2023 четверг
11:37
Украина

Майское заявление президента ПАСЕ Тини Кокса о том, что Украина должна готовиться к президентским и парламентским выборам, касалось послевоенного периода

Об этом в комментарии LIGA.net сказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Напомним, в мае президент ПАСЕ Тини Кокс сказал , что Украина должна готовиться к предстоящим президентским и парламентским выборам.

"Это не наш вопрос – указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И конечно, вы это сделаете. Так что это вам нужно решить этот вызов" ", – сказал глава ПАСЕ.

Комментируя это заявление Кокса, Айвазовская сказала, что Запад не склоняет Украину на выборы во время войны.

"Я брала у него комментарий, и он четко сказал, что только Украина может определить, когда и при каких условиях будут проводиться выборы. Но поскольку Украина стремится к демократии, то она не может даже во время войны не заниматься процессом подготовки послевоенных выборов", - сказала глава правления "Опоры".

Также Айвазовская присутствовала на конференции Совета Европы в швейцарском парламенте, и речь шла о том, как организовать послевоенные выборы.

Ни депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, ни представители секретариата исполнительной структуры Совета Европы не склоняли, не говорили, что Украина во время войны должна организовать выборы. Все дискуссии ведутся о том, как послевоенные выборы в Украине могут быть организованы с целью максимальной инклюзии граждан Украины в этот процесс", - подчеркнула она.

Айвазовская убеждена, что подготовку к выборам после победы нужно начинать уже сейчас, чтобы не походить на восточного соседа с его авторитарным режимом управления страной.

Что говорят в Украине о выборах во время войны

28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс. А уже 3 августа он сказал, что выборы возможны только после победы .

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал , что тему выборов во время войны следует рассматривать с осторожностью.

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