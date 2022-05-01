В оперном театре Венеции прошел концерт украинской симфонической музыки
Концерт "Музыка для мира" состоялся в театре Ла Фениче. Произведения исполнял Национальный симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко и Йоханнеса Скудлика
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в telegram.
В пресс-службе сказали, что на языке музыки украинские исполнители выразили призыв к миру. Во время концерта прозвучала 3-я симфония Бориса Лятошинского "Мир победит войну", Второй концерт для скрипки с оркестром Евгения Станковича и Увертюра к "Тарасу Бульбе" Николаю Лысенко.
"Украинская симфоническая музыка должна звучать в Европе, а такие концерты – это еще одна возможность познакомить европейцев с мастерством наших музыкантов", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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