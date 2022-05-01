В оперном театре Венеции прошел концерт украинской симфонической музыки

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в telegram.



В пресс-службе сказали, что на языке музыки украинские исполнители выразили призыв к миру. Во время концерта прозвучала 3-я симфония Бориса Лятошинского "Мир победит войну", Второй концерт для скрипки с оркестром Евгения Станковича и Увертюра к "Тарасу Бульбе" Николаю Лысенко.



"Украинская симфоническая музыка должна звучать в Европе, а такие концерты – это еще одна возможность познакомить европейцев с мастерством наших музыкантов", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Певица Роксана Викалюк и музыканты из Европы сыграли гуцульский "Аркан" на концерте в поддержку Украины в Берлине.

Участники группы "Друга ріка" присоединились к акции в поддержку Украины в Риге.

Музыканты The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov летом проведут ряд концертов в поддержку Украины в США.

Группа Kalush Orchestra отправилась из Львова на песенный конкурс "Евровидение" в Турин.