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В ОП заявили об обнаружении в российском оружии электронных компонентов из Китая

14 апреля, 2023 пятница
17:20
война с Россией

В русском оружии, найденном на поле боя, обнаруживают все большее количество компонентов из Китая. Вся западная электроника недоступна оккупантам из-за санкций

Об этом заявил советник главы Офиса президента Владислав Власюк, передает Reuters.

"В оружии, найденном на поле боя, мы продолжаем находить разную электронику. Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше – не трудно догадаться, в какой стране производимых компонентов. Конечно, Китай", - сказал он.

В разведданных, собранных украинскими экспертами с поля боя и переданных Reuters, говорится, что в навигационной системе разведывательных беспилотников "Орлан", в которых ранее использовали швейцарскую систему, были обнаружены компоненты китайского производства.

Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем в российских танках, где раньше находились компоненты из Франции.

"Мы фиксируем много разных вещей китайского производства", - сказал Власюк.

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