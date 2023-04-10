В ОП заявили, что слитые файлы Пентагона не содержат данных о контрнаступлении ВСУ, а у Остина до сих пор оценивают масштаб утечки
В Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ
Об этом пишет CNN .
"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы проверить объем и масштаб распространения, оценить последствия и создать меры по его смягчению. Мы все еще выясняем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были сделаны шаги для более детального изучения того, как и куда распространяется эта информация. Мы также все еще пытаемся оценить, какие данные были открыты", - заявил помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигер.
Сообщается, что некоторые документы содержали разведданные, связанные с Украиной.
Мигер отметил, что министра обороны Ллойда Остина впервые проинформировали об утечке информации 6 апреля, а на следующий день он начал "ежедневно созывать высокопоставленных руководителей". Официальные лица США уже пообщались с союзниками и партнерами, которых также коснулась утечка документов.
В свою очередь Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что утечка не касалась контрнаступления ВСУ, поскольку оперативно-тактических данных к нему еще нет.
"Я не очень понимаю, почему все говорят про документы, касающиеся контрнаступления, потому что стратегически о контрнаступлении все говорят, но оперативно-тактические данные, оперативно-тактические сценарии абсолютно отсутствуют в публичном пространстве, их просто физически не может быть, потому что к контрнаступлению еще только готовятся, накопление идет резерва, ресурса и т.д., и говорить о том, что кто-то уже четко понимает, где, что и как будет делать Украина непосредственно на поле боя, это, мягко говоря, странно выглядит" – сказал Подоляк.
Он отмечает, что открытые документы – это "аналитические данные", которые Украина и так озвучивает публично.
Подоляк считает, что эти документы являются "информационной составляющей, которой занимается Российская Федерация", и основная цель которых - дискредитировать отношения между Украиной и другими партнерами, дать людям понять, что РФ контролирует определенные закрытые информационные потоки, а также отвлечь внимание.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- CNN сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
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