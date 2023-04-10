Об этом пишет CNN .

"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы проверить объем и масштаб распространения, оценить последствия и создать меры по его смягчению. Мы все еще выясняем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были сделаны шаги для более детального изучения того, как и куда распространяется эта информация. Мы также все еще пытаемся оценить, какие данные были открыты", - заявил помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигер.

Сообщается, что некоторые документы содержали разведданные, связанные с Украиной.

Мигер отметил, что министра обороны Ллойда Остина впервые проинформировали об утечке информации 6 апреля, а на следующий день он начал "ежедневно созывать высокопоставленных руководителей". Официальные лица США уже пообщались с союзниками и партнерами, которых также коснулась утечка документов.

В свою очередь Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что утечка не касалась контрнаступления ВСУ, поскольку оперативно-тактических данных к нему еще нет.

"Я не очень понимаю, почему все говорят про документы, касающиеся контрнаступления, потому что стратегически о контрнаступлении все говорят, но оперативно-тактические данные, оперативно-тактические сценарии абсолютно отсутствуют в публичном пространстве, их просто физически не может быть, потому что к контрнаступлению еще только готовятся, накопление идет резерва, ресурса и т.д., и говорить о том, что кто-то уже четко понимает, где, что и как будет делать Украина непосредственно на поле боя, это, мягко говоря, странно выглядит" – сказал Подоляк.

Он отмечает, что открытые документы – это "аналитические данные", которые Украина и так озвучивает публично.

Подоляк считает, что эти документы являются "информационной составляющей, которой занимается Российская Федерация", и основная цель которых - дискредитировать отношения между Украиной и другими партнерами, дать людям понять, что РФ контролирует определенные закрытые информационные потоки, а также отвлечь внимание.