В ОП заявили, что "миротворческая миссия" Ватикана невозможна после слов Папы Франциска о величии России

Об этом в интервью "24 каналу" сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мне понравилась реакция наших польских друзей – журнала Wprost. Они разместили конкретную карикатуру", – отметил он.

Подоляк напомнил, что Польша - одна из самых католических стран мира, поэтому ее реакция на заявление Папы Франциска показывает отношение к его словам всего католического мира.

Фото: Wprost

"Первое – это абсолютно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе – это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидное уже для всех пророссийскую позицию", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Скандал с Папой Римским

Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками большой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа Франциск продвигает нарративы о "великодержавности РФ".

Позже в Ватикане сказали, что Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистические идеи .

МИД Литвы вызвал Апостольского нунция на разговор по поводу заявления Папы Римского.

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