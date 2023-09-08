В ОП заявили, что "миротворческая миссия" Ватикана невозможна после слов Папы Франциска о величии России
Посредничество Ватикана в урегулировании военного конфликта в Украине невозможно после слов Папы Римского о величии Российской империи
Об этом в интервью "24 каналу" сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Мне понравилась реакция наших польских друзей – журнала Wprost. Они разместили конкретную карикатуру", – отметил он.
Подоляк напомнил, что Польша - одна из самых католических стран мира, поэтому ее реакция на заявление Папы Франциска показывает отношение к его словам всего католического мира.
Фото: Wprost
"Первое – это абсолютно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе – это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидное уже для всех пророссийскую позицию", - подчеркнул советник руководителя ОП.
Скандал с Папой Римским
Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками большой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа Франциск продвигает нарративы о "великодержавности РФ".
Позже в Ватикане сказали, что Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистические идеи .
МИД Литвы вызвал Апостольского нунция на разговор по поводу заявления Папы Римского.
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