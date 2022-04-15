В ОП считают, что следующий пакет санкций ЕС без нефтяного эмбарго не нужен
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что обязательным пунктом шестого пакета санкций ЕС против России должно быть эмбарго на нефть.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.
"Пока рано говорить, какие пункты есть в шестом пакете. Безусловно, эмбарго на нефть обсуждается, у нас есть основания говорить, что в том или ином виде эта санкция войдет в шестой пакет, иначе он не нужен вообще", - сказал Жовква.
Он также предположил, что в следующий санкционный список может войти определенное количество банков в части отключения от SWIFT, а также могут быть применены персональные санкции.
"Мы благодарны Европейскому Союзу за пять пакетов санкций, но в настоящее время они недостаточны и несколько медленны", - добавил замруководителя ОП.
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