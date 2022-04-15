В ОП считают, что следующий пакет санкций ЕС без нефтяного эмбарго не нужен

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.

"Пока рано говорить, какие пункты есть в шестом пакете. Безусловно, эмбарго на нефть обсуждается, у нас есть основания говорить, что в том или ином виде эта санкция войдет в шестой пакет, иначе он не нужен вообще", - сказал Жовква.

Он также предположил, что в следующий санкционный список может войти определенное количество банков в части отключения от SWIFT, а также могут быть применены персональные санкции.

"Мы благодарны Европейскому Союзу за пять пакетов санкций, но в настоящее время они недостаточны и несколько медленны", - добавил замруководителя ОП.

