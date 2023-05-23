В ОП рассказали, почему Зеленский не встретился с президентом Бразилии во время саммита G7

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президент Украины Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода",

"Ничего с президентом Бразилии не произошло. У дипломатии есть такое понятие, как несовпадение графиков. Вот это и произошло", - сказал он.

Жовква отметил, что Зеленский находился в Японии меньше суток, а сколько там находился президент Бразилии - неизвестно. Впрочем, по его словам, президент Украины хотел встретиться и, очевидно, президент Бразилии тоже имел такое намерение.

"Не получилось. Не встретились", - резюмировал замглавы ОП.

Он добавил, что встреча лидеров двух государств возможна в будущем и что в Украине знают предложение Бразилии.

"Недавно был представитель президента Бразилии в Киеве. Думаю, что появится и возможность на соответствующих международных площадках поговорить, как Бразилия на самом деле видит то, что происходит в Украине. Если эта страна выдвигает соответствующие мирные предложения, она должна понимать, что эти предложения должны ложиться в основу или быть частью украинского плана, украинской формулы мира", - подчеркнул Жовква.