В ОП рассказали, почему Зеленский не встретился с президентом Бразилии во время саммита G7
В Офисе президента Украины рассказали, что Владимир Зеленский не встретился с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита G7 в Хиросиме из-за "несовпадения графиков"
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президент Украины Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода",
"Ничего с президентом Бразилии не произошло. У дипломатии есть такое понятие, как несовпадение графиков. Вот это и произошло", - сказал он.
Жовква отметил, что Зеленский находился в Японии меньше суток, а сколько там находился президент Бразилии - неизвестно. Впрочем, по его словам, президент Украины хотел встретиться и, очевидно, президент Бразилии тоже имел такое намерение.
"Не получилось. Не встретились", - резюмировал замглавы ОП.
Он добавил, что встреча лидеров двух государств возможна в будущем и что в Украине знают предложение Бразилии.
"Недавно был представитель президента Бразилии в Киеве. Думаю, что появится и возможность на соответствующих международных площадках поговорить, как Бразилия на самом деле видит то, что происходит в Украине. Если эта страна выдвигает соответствующие мирные предложения, она должна понимать, что эти предложения должны ложиться в основу или быть частью украинского плана, украинской формулы мира", - подчеркнул Жовква.
- 22 мая лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу во время саммита Большой семерки в Японии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.97
- Актуальное
- Важное