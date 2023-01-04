В ОП рассказали об ожиданиях от очередной встречи в формате "Рамштайн": будут сильны решения по усилению оборонных потребностей Украины
От новой встречи в формате "Рамштайн" ожидают сильные новости и решения союзников, которые усилят оборонные потребности Украины
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
Он отметил, что недавние разговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министрами Канады, Великобритании, Нидерландов и Норвегии принесут плюсы во всем.
Так, по его словам, следует ожидать сильных новостей и решений от стран-партнеров. Они с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы усилят оборонные нужды Украины. В частности, в ближайшие дни Зеленский проведет ряд дополнительных разговоров с иностранными лидерами для усиления оборонной способности Украины.
"Следует рассчитывать и на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне"", - написал Сибига.
- 16 ноября 2022 года состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседаниях остается защита украинского неба.
- А министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.
- 3 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленскийпровел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Премьер Канады заверил, что страна не будет прекращать предоставление Украине военной, финансовой и другой помощи по защите от агрессии РФ.
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