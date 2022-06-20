Об этом Ермак заявил в интервью LB.ua.

"Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. Главное управление разведки постоянно держит это на контроле, с некоторыми Их связь, и процесс по их увольнению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - рассказал Ермак.

В то же время он отказался называть четкие сроки увольнения украинских военных. По словам главы ОП, на первом этапе задачей было сохранение жизни военных и его ГУР выполнило.

"Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут четко рассказать. Также, думаю, вы знаете, что начался процесс возвращения тел наших погибших героев. На сегодняшний день это уже более 200. Проводится экспертиза, и это тоже очень важно, чтобы родные и семья могли получить и похоронить погибших", - отметил Ермак.

16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированной Донбассе .

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