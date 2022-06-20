В ОП рассказали о состоянии пленных защитников "Азовстали" и переговоры об их увольнении
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что все пленные защитники "Азовстали" живы, а переговоры по их увольнению продолжаются
Об этом Ермак заявил в интервью LB.ua.
"Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. Главное управление разведки постоянно держит это на контроле, с некоторыми Их связь, и процесс по их увольнению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - рассказал Ермак.
В то же время он отказался называть четкие сроки увольнения украинских военных. По словам главы ОП, на первом этапе задачей было сохранение жизни военных и его ГУР выполнило.
"Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут четко рассказать. Также, думаю, вы знаете, что начался процесс возвращения тел наших погибших героев. На сегодняшний день это уже более 200. Проводится экспертиза, и это тоже очень важно, чтобы родные и семья могли получить и похоронить погибших", - отметил Ермак.
- 16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированной Донбассе .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.43
Покупка 34.43Продажа 35.25
-
EUR
Покупка 35.96Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное