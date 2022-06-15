В ОП рассказали о критическом соотношении российской и украинской артиллерии на фронте
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на отдельных участках фронта соотношение российской и украинской артиллерии составляет 10 к 1 в пользу врага
Об этом Подоляк сообщил в twitter .
"Соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках – 10 к 1. Линия фронта – более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?". Адресую этот вопрос участникам "Рамштайна" . Брюссель, ждем решения", - написал Подоляк.
- 15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках нового пакета помощи Украине от НАТО главное внимание будет сосредоточено на переходе от советского вооружения к технике стандартов Альянса.
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