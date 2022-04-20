В ОП рассказали, какую роль играет Абрамович в переговорах между Украиной и Россией
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский олигарх Роман Абрамович во время переговоров между Украиной и РФ исполняет роль медиатора
Об этом Подоляк заявил в интервью НВ .
По словам советника главы ОП, ему ничего не известно о визите Абрамовича в Киев, о котором написал Bloomberg, а во время переговоров между Украиной и РФ российский олигарх пытался "сглаживать углы".
"У меня нет информации, почему он приезжал, приезжал ли вообще, это первое. Второе: он является членом российской делегации прежде всего, но там он исполняет медиатора, который должен делать, чтобы диалог все же происходил с учетом очень негативного отношения нашего к российской делегации или российской делегации, которая продолжает считать, что они занимаются какой-то денацификацией. То есть, его задача эти углы сглаживать", - пояснил Подоляк.
- 16 апреля Владимир Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах между Украиной и Россией в качестве представителя РФ.
- 17 апреля сообщалось, что Роман Абрамович посетил Киев с целью возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.
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