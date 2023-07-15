В ОП проведут встречи с бизнесом: обсудят факты давления правоохранителей и фискалов, - СМИ
С понедельника в Офисе президента начнутся встречи с представителями бизнеса, которые будут проходить "за закрытыми дверями", для откровенного обсуждения проблем, возникающих с силовиками, налоговой и таможней
Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на двух собеседников в ОП.
"Для этого создали специальную координационную платформу с участием заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы, вице-премьера - министерки экономики Юлии Свириденко и заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого", - отметили источники издания, касающиеся подготовки платформы.
Платформа создана по поручению президента.
"Это именно та площадка, которую во время общей встречи бизнеса с Владимиром Зеленским предложили создать предприниматели", - рассказал источник в ОП на условиях анонимности.
"Свириденко, Шурма и Вербицкий будут принимать представителей бизнеса в течение следующей недели в ОП за закрытыми дверями. По плану, на каждой такой встрече будет по три предпринимателя. Также возможно участие других должностных лиц", - отметили собеседники издания.
Кроме проблем с силовиками, налоговой и таможней, будет рассматриваться и возможность изменения законодательства, если это сможет помочь бизнесу, отметил другой собеседник, причастный к подготовке работы платформы.
Отмечается, что у президента хотят услышать конкретные фамилии и органы, на которые нарекаются.
"Одно из главных требований к бизнесу – откровенно рассказывать о проблемах, потому что во время общей встречи с президентом 29 июня некоторые из них боялись называть конкретные фамилии и органы, на которые сетуют", - подытожил представитель Офиса президента.
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