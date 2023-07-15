Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на двух собеседников в ОП.

"Для этого создали специальную координационную платформу с участием заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы, вице-премьера - министерки экономики Юлии Свириденко и заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого", - отметили источники издания, касающиеся подготовки платформы.

Платформа создана по поручению президента.

"Это именно та площадка, которую во время общей встречи бизнеса с Владимиром Зеленским предложили создать предприниматели", - рассказал источник в ОП на условиях анонимности.

"Свириденко, Шурма и Вербицкий будут принимать представителей бизнеса в течение следующей недели в ОП за закрытыми дверями. По плану, на каждой такой встрече будет по три предпринимателя. Также возможно участие других должностных лиц", - отметили собеседники издания.

Кроме проблем с силовиками, налоговой и таможней, будет рассматриваться и возможность изменения законодательства, если это сможет помочь бизнесу, отметил другой собеседник, причастный к подготовке работы платформы.

Отмечается, что у президента хотят услышать конкретные фамилии и органы, на которые нарекаются.

"Одно из главных требований к бизнесу – откровенно рассказывать о проблемах, потому что во время общей встречи с президентом 29 июня некоторые из них боялись называть конкретные фамилии и органы, на которые сетуют", - подытожил представитель Офиса президента.