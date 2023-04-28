В ОП прокомментировали указ Путина о депортации украинцев с временно оккупированных территорий за отказ от паспорта РФ
Новый указ президента РФ Владимира Путина о возможности депортации украинцев в оккупации, не имеющих российского паспорта, – очередное проявление геноцидного характера войны
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в телеграме.
"Автор войны" (Путин) наспех подписал указ, разрешающий… принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ. Настоящая природа и целые войны еще кому-то непонятны?" – заявил он.
Советник главы ОП объяснил, что россияне сначала захватили часть чужой территории, убили определенное количество мирных жителей, а других принудительно депортируют, если они не хотят становиться "гражданами убийцы".
"То есть параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс изменения этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян. Это очевидное проявление геноцидного характера войны…", - подчеркнул Михаил Подоляк.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ.
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