Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в телеграме.

"Автор войны" (Путин) наспех подписал указ, разрешающий… принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ. Настоящая природа и целые войны еще кому-то непонятны?" – заявил он.

Советник главы ОП объяснил, что россияне сначала захватили часть чужой территории, убили определенное количество мирных жителей, а других принудительно депортируют, если они не хотят становиться "гражданами убийцы".

"То есть параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс изменения этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян. Это очевидное проявление геноцидного характера войны…", - подчеркнул Михаил Подоляк.